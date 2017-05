Laura Biagiotti non ce l'ha fatta, addio alla regina del cashmere italiano

ROMA - Il mondo della moda è in lutto, è morta, infatti, nella notte tra il 25 e il 26 maggio 2017 la stilista italiana Laura Biagiotti. Era ricoverata, in condizioni gravissime, dalla serata di mercoledì 24 maggio all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dopo un arresto cardiaco che aveva provocato un danno cerebrale. Nata a Roma il 4 agosto 1943, Laura Biagiotti è stata, assieme a Krizia, una delle poche stiliste donne a guidare il Made In Italy alla conquista dei mercati globali. "Grazie di tutto! Per sempre noi", ha twittato la figlia Lavinia, vice presidente del gruppo Biagiotti.