Immigrazione, 2.100 migranti tratti in salvo nel Mediterraneo: 35 corpi recuperati

ROMA - Sono circa 2.100 i migranti tratti in salvo nel Mediterraneo Centrale in 11 distinte operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera a Roma. E sono 35 i corpi senza vita recuperati e portati a bordo di un unità della Ong MOAS. Nelle immagini l'intervento dell'equipaggio della nave Fiorillo della Guardia Costiera. Ma alle operazioni di salvataggio hanno preso parte anche motovedette della Guardia Costiera, alcune navi tra le quali Phoenix della ong MOAS e Vos Prudence di Medici senza Frontiere. A causa di uno sbandamento verosimilmente causato dalle condizioni meteomarine e dallo spostamento repentino dei migranti su un fianco dell imbarcazione, circa 200 migranti sono caduti in mare da un barcone con circa 500 migranti a bordo. L'immediato intervento delle navi Fiorillo e Phoenix del MOAS ha consentito di trarre in salvo la maggior parte dei migranti caduti in acqua. 34, invece, i corpi senza vita recuperati in mare dai soccorritori.