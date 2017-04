Gabriele Del Grande è libero e sta tornando in Italia

MILANO - «Gabriele Del Grande è libero. Gli ho parlato adesso sta tornando in Italia. Ho avuto la gioia di avvisare i suoi familiari. Lo aspettiamo». Arriva via Twitter direttamente dal ministro degli Esteri Angelino Alfano la notizia che l'Italia aspettava da giorni. Gabriele Del Grande è libero e sta tornando a casa, dopo essere stato fermato e trattenuto in Turchia in un centro di detenzione per quasi due settimane. Il volo che lo sta riportando in Italia atterrerà all'aeroporto di Bologna. Per la sua liberazione era partita una mobilitazione nazionale, sollecitata fra gli altri dal presidente della Commissione diritti umani Luigi Manconi e da diverse personalità, fra cui l'attore Valerio Mastandrea.