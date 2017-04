Eutanasia, l'ultimo saluto di Davide prima di morire: non voglio più soffrire

ROMA - E' l'ultimo video messaggio che Davide Trentini ha voluto lasciare prima di spegnersi, in una clinica Svizzera, che permette l'aiuto medico alla morte volontaria. E' stata Mina Welby, moglie di Piergiorgio, morto dieci anni fa, ad accompagnare Davide in Svizzera. Il video messaggio è stato postato dall'Associazione LiberiFinoAllaFine su Twitter. "Dopo 10 anni che Piergiorgio è morto, ho potuto fare una cosa giusta e aiutare una persona a scegliere quello che in Italia è proibito». "Bisogna focalizzarsi sul dolore, io basta dolore", ha detto ancora Davide. Davide, toscano di 53 anni, era malato di sclerosi multipla da anni.