Lo Street Food conquista il Fuorisalone allo spazio Ventura

Milano - Il cibo sempre più protagonista accanto alla creatività proposta alla Design Week milanese. Molti gli eventi legati al food in giro per i quartieri storici del Fuorisalone come Tortona, Brera, le cinque vie e soprattutto a Street Food Experience nel Giardino Ventura di Lambrate, da sempre il distretto più creativo e anticonformista del Fuorisalone.

Ispirato ai mercati metropolitani internazionali, Street Food Experience ha visto tanti truck proporre delizie da strada nazionali e internazionali a conferma di una tendenza che si sta imponendo, come racconta lo chef Riccardo Gaspari, protagonista di uno degli show cocking legati allo street food. "Intanto è un modo comodo per mangiare, con la vita frenetica di adesso, si è sempre più per strada e si ha meno tempo di andare al ristorante. C'è molta qualità, oggi ho assaggiato parecchi piatti, tutti molto buoni, secondo me si può fare molto, è già stato fatto molto ma sicuramente nei prossimi anni il livello si alzerà tantissimo".

L'ultima novità in questo campo è il Sea Food Mobile, una speciale cucina galleggiante sull'acqua. Prima del varo ufficiale è ormeggiata in un tunnel dello spazio Ventura Centrale e propone ai visitatori panini di mare. Il suo ideatore Andrea Carletti che con Street Food Mobile è leader nella progettazione e nell'allestimento di veicoli speciali per street food, spiega come nasce l'idea. "Abbiamo sentito l'esigenza di trasferire il mondo dello street food in acqua dunque Kitchen boat è l'evoluzione dello street food, è un food truck acquatico".

Una scialuppa da nave mercantile riconvertita a nuova vita per portare cibo e bevande su spiagge e baie. "Mi interessa il tema del riuso e del rianimare oggetti che perderebbero il loro ciclo di vita. Come da 10 anni facciamo con truck e con veicoli d'epoca o Apecar lo facciamo con questa scialuppa galleggiante".