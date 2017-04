Simone Micheli al Fuorisalone: "Le aziende ascoltino i giovani"

Milano, - Il lavoro dell'architetto e designer Simone Micheli si concentra come ogni anno negli spazi di Ventura Lambrate a Milano. Nel suo studio di via Ventura sfrutta la realtà aumentata per portare il visitatore della Design Week nelle nuove tre suite con bagno progettate per il marchio TownHouse Hotels, che diventeranno reali come opera d'arte permanente nell'arco del 2017. Negli spazi di via Massimiano si trovano invece i 4 appartamenti che il designer ha creato per 4 gestori internazionali dedicati alle destinazioni arte, business, mare e montagna: spazi accoglienti ma anche smart e interattivi, perchè la tecnologia ha un ruolo chiave anche nel design.

"Realizzare oggetti è una storia sempre complessa e lo diventerà sempre di più: significa far interagire più storie e oggi la tecnologia ha un ruolo fondamentale per definire nuovi campi possibili sia dal punto di vista interattivo che di processo e di sistema".

I progetti di Simone Micheli sono un manifesto di un nuovo modo

di fare architettura, volto alla riqualificazione territoriale e urbana. L'installazione "Ita:Reframe", ospitata alla Statale di Milano, vuole far comprendere quanto oggi sia importante tradurre la complessità del nostro presente in semplicità.

"Rispetto a quando ero studente ed ho iniziato io la dinamica di processo per costruire oggetti, spazi e architetture si è modificata ed oggi è necessario immaginario costruire dei progetti sostenibili in termini economici".

Milano è al centro di questa visione, che attribuisce un ruolo chiave ai giovani.

"Dopo Expo non si è fermato niente, Milano sta procedendo a passo svelto per candidarsi ad essere una delle prime città europee e tutto quello che sta accadendo, gli interessi commerciali, le catalizzazioni di intelligenze dal mondo, lo stanno provando".

"Nei giovani che iniziano dei percorsi connessi alla costruzione di cose c'è tantissimo entusiasmo che non deve essere perso e si traduce in progetti straordinari, interattivi e molto intellettuali: le aziende dovrebbero cogliere maggiori spunti da loro per definire nuovi campi possibili".