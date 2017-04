Fuorisalone Milano, la panchina che avvicina gli sconosciuti

Milano - Da chi ascolta la musica con le cuffie per isolarsi a chi guarda compulsivamente lo smartphone. Anche la panchina oggi ha perso la sua funzione storica di spazio della socializzazione. Sembra un "non luogo" che ospita persone chiuse nel loro mondo. La panchina The Hello Bench, realizzata in occasione del Fuorisalone di Milano e presentata da Nescafè, vuole invece avvicinare perfetti sconosciuti, attraverso una base meccanica dotata di binari e ruote che riduce lo spazio. E la socializzazione ci guadagna.