Roma, 6 apr. - Mano nella mano: in Olanda tutti contro l'omofobia dopo l'attacco a una coppia gay picchiata perché si teneva per mano. Un corteo ad Amsterdam mercoledì è stato seguito da un profluvio di fotografie sui social: in strada e nelle ambasciate olandesi nel mondo politici, sportivi, poliziotti si sono presi per mano.

L'iniziativa è partita da una giornalista con l'hashtag #allemannenhandinhand ed è rimbalzata in rete come una protesta virale.