Orlando: rischio crisi? A scherzare con il fuoco ci si brucia

Milano, - Per il ministro della Giustizia e candidato alla segreteria del Pd, Andrea Orlando, l'Italia deve stare attenta a "non scherzare con il fuoco" in relazione al rischio di un ritorno alle "urne senza sbocco". Lo ha detto a margine di una visita al Salone del mobile, in relazione al rischio di una crisi di governo.

"I timidissimi segnali di ripresa e invece le preoccupanti

dinamiche che hanno riportato lo spread a livello più alto, a

200, consiglierebbero a tutti di non scherzare con il fuoco,

perché con il fuoco in questo momento si rischia di bruciarsi e

di fare del male al Paese", ha osservato.

"Quindi, discussione seria sì, ma non mettiamo a rischio la

possibilità di portare fino in fondo alcune riforme che sono

essenziali nel rapporto con l'Unione europea e, soprattutto, di

una nuova legge elettorale, perché le urne senza sbocco

significano mettere il Paese in una situazione dalla quale con

fatica siamo riusciti a tirarlo fuori in questi anni", ha

concluso Orlando.