Governo, Toti: maggioranza sempre più fragile e confusa

Roma, - "L'incidente di ieri è tipicamente un incidente da governo in maggioranza fragile e confusa dopodiché non credo abbiano interesse ad andare a votare in questo momento e quindi 'rimpannucceranno' la cosa in qualche modo e aspetteranno la fine del congresso del Pd". Con queste parole il presidente della Liguria Giovanni Toti, a margine della Conferenza delle Regioni, ha commentato le fibrillazioni registrate ieri all'interno delle forze politiche di maggiornazna dopo l'elezione di Torrisi alla guida della prima Commissione al Senato.

"Il governo Gentiloni è identico a quello precedente di Renzi ma dai colori più sbiaditi - ha spiegato - non ha cambiato la ricetta economica e nessuna delle prospettive di questo paese che restano pessime. E' semplicemente un governo più fragile perchè è più fragile la sua maggioranza ed è più fragile la sua composizione".