Ilaria Capua presenta il suo libro: io trasformata in un mostro

Roma, - "Se questo libro dovesse servire anche solo a una persona in tutta Italia che non dovrà attraversare tutto quello che ho passato io, e quindi si cercherà di fare le cose in maniera diversa, io avrò vinto la mia battaglia".

La virologa di fama internazionale Ilaria Capua ha presentato all'università Luiss il suo ultimo libro "Io, trafficante di virus. Una storia di scienza e di amara giustizia", nel quale ripercorre la vicenda giudiziaria che l'ha coinvolta nel 2014, con l'accusa di traffico di virus, risolta poi in un proscioglimento.

"Ho deciso di scrivere questo libro innanzitutto per mia figlia che all'epoca aveva dieci anni e che è stata travolta anche lei da questa vicenda. Io ho portato la famiglia negli Stati Uniti, ho ricominciato una vita ed era giusto raccogliere tutta la storia in un momento solo, perché lei potesse capire le difficoltà che abbiamo attraversato e anche questa amara giustizia nella quale sono rimasta intrappolata. Poi l'ho scritto anche per tutte le persone che non hanno voce e sono tante le persone che rimangono impigliate nella lungaggini della giustizia italiana. Quello che è successo a me, di dover rimanere due anni e mezzo con delle accuse gravissime sulle spalle, perchè i reati di cui sono stata accusata erano punibili con l'ergastolo, mi ha fatto soffrire molto".

La professoressa, che è anche membro del CdA della Luiss, ha quindi sottolineato che sono stati gli aspetti giudiziari e mediatici a pesare di più nella sua vicenda:

"le indagini sono state fatte in maniera un po' superficiale, hanno sbagliato un virus con un altro, hanno interpretato male delle conversazioni. Poi la stampa ha fatto il resto trasformandomi in un mostro".

Alla presentazione del volume ha partecipato anche il rettore dell'ateneo, Paola Severino: "Spero che Ilaria Capua torni in Italia - ha detto Severino - il ritorno dei nostri cervelli in Italia è una missione straordinaria nella quale tutti ci dobbiamo impegnare. Facciamo una gara a chi ne riporta di più".

Presente anche l'ex presidente del Consiglio, Mario Monti, già leader di Scelta civica, partito nel quale Capua è stata parlamentare.