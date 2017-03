Gay, l'affondo di Bagnasco: i bambini hanno diritto ad essere cresciuti da mamma e papà

ROMA - "Non possiamo non dire una parola - sempre rispettosa, ma chiara e convinta - circa il diritto dei figli ad essere allevati da papà e mamma, nella differenza dei generi che, come l'esperienza universale testimonia, completa l'identità fisica e psichica del bambino. Diversamente, si nega ai minori un diritto umano basilare, garantito dalle Carte internazionali e riconosciuto da sempre nella storia umana». Così il cardinale Angelo Bagnasco aprendo il Consiglio episcopale permanente in evidente riferimento a due sentenze circa i figli - concepiti in un caso, a Trento, adottati nell'altro, a Firenze - di coppie gay. "Tale diritto non può essere schiacciato dagli adulti, neppure in nome dei propri desideri. Essere genitore è una cosa buona e naturale, ma non a qualunque condizione e a qualunque costo".