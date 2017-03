Disastro sulla A14, crolla ponte e travolge un'auto: 2 morti e 2 feriti

ANCONA - Tragedia sull'autostrada A14 Bologna-Taranto nei pressi di Camerano, tra Loreto e Ancona Sud: un cavalcavia è crollato travolgendo un'auto - la vedete in queste fotografie - che stava transitando proprio in quel momento. Il bilancio è di 2 morti e 2 feriti non gravi. Secondo Autostrade per l'Italia il cedimento ha riguardato "una struttura provvisoria posizionata a sostegno del cavalcavia, che era chiuso al traffico, nell'ambito dei lavori di ampliamento a tre corsie dell'A14». Ancora ignota al momento la causa del cedimento. Il tratto interessato dall'incidente è chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti, anche con alcuni elicotteri, i vigili del fuoco, la polizia e i soccorsi sanitari, oltre al personale di Autostrade per l'Italia.