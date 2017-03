Immigrazione, da inizio anno già salvati 15mila migranti in mare

LIBIA - Circa 250 migranti, per lo più provenienti da Senegal, Camerun e Nigeria, sono state recuperati 20 miglia al largo delle coste libiche dopo che i trafficanti di uomini gli avevano promesso di sbarcarli in Italia. Intanto, il numero dei migranti già salvati in mare dall'inizio dell'anno dalla Guardia Costiera è salito a 15mila dopo che altri 900, tra cui due gemellini siriani di otto mesi e altri cinque neonati, erano stati tratti in salvo. Le ultime operazione segnalano un brusco e drammatico picco nelle partenze invernali dalla Libia.