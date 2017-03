Tragedia sfiorata a Palermo, con l'auto sfonda un portone

PALERMO - Tragedia sfiorata in via Niccolò Turrisi a Palermo, dove un automobilista ha sfondato il portone di un condominio finendo con l'auto nella tromba delle scale. Fortunatamente in quel momento non si trovava nessuno nell androne del palazzo. L'automobilista è stato trasportato in ospedale da un'ambulanza intervenuta sul posto. Dalle informazioni raccolte dalla Polizia municipale giunta sul posto, sembra che fosse ubriaco. Una squadra dei vigili del fuoco ha lavorato tutta la notte per disincastrare la vettura, operazione resa possibile solo grazie ad una gru.