Dipendenti Lidl «rinchiudono in gabbia» due rom sorprese a rubare fra i rifiuti. Denunciati per sequestro di persona

FOLLONICA – Sono stati denunciati per sequestro di persona due dei tre dipendenti della Lidl di Follonica che giovedì scorso hanno rinchiuso in una gabbia due nomadi, perché sorprese a rovistare nell'area rifiuti del punto vendita.

La Lidl si dissocia

I tre lavoratori, che forse volevano dare una lezione alle due rom trovate «nell'area rottura» del supermercato, come viene definita da uno dei tre la zona in cui vengono accatastati i prodotti non più vendibili al pubblico, ora rischiano anche il posto di lavoro. La catena di supermercati tedesca infatti si è immediatamente dissociata da quanto accaduto, ha permesso ai carabinieri di individuare almeno due dei tre autori del gesto e ha fatto sapere che li sospenderà.

Le immagini choc

Nel video, che è diventato virale in rete raccogliendo migliaia di commenti, si vede un primo dipendente che sghignazza e sostiene di «aver chiuso in gabbia» le due zingare. L'altro, con tono molto divertito si rivolge verso le due donne dicendole: «Non si può entrare nell'area rotture». Il terzo filma tutto. Poi parte una battitura della struttura in metallo e una delle due rom incomincia a strillare. Le urla non impietosiscono i tre dipendenti della Lidl, che anzi ridono ancora di più scimmiottando le urla della donna, che poi viene ripresa dall'alto. Con lei si intravede un'altra figura, che rimane in disparte.