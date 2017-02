I carabinieri perquisicono un campo nomadi e i rom li sfottono intonando: «No pago affitto»

PALERMO – Bello Figo ha trovato nuovi «estimatori» i residenti del campo nomadi della Favorita a Palermo, che nei giorni scorsi hanno preso in giro i 50 agenti intervenuti per verificare la presenza di extracomunitari irregolari o destinatari di decreti di espulsione, intonando a squarciagola le note di «No pago affitto» come si vede nel video girato da Rosaura Bonfardino di PalermoToday.

L'esito del blitz

Carabinieri e agenti municipali hanno proceduto all'identificazione di 73 persone e alla perquisizione di 45 baracche, rintracciando Sebastian Dibrani, un 43enne sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Messina nel 2010. Sessantanove persone sono state denunciate per invasione di terreni, mentre un trentenne serbo è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Quattro donne sono risultate clandestine sul territorio nazionale e per questa ragione sono state avviate le procedure per il rimpatrio. Dodici le auto che sono state sequestrate perché risultate prive di assicurazione. L’Asp ha rilevato precarie condizioni igienico sanitarie.