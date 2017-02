Paura terrorismo al Festival: Sanremo blindata con barriere antisfondamento e droni

ROMA - Barriere "new jersey" antisfondamento, imponenti misure di sicurezza, agenti e sicurezza rafforzata. E' una vigilia blindata quella al Teatro Ariston di Sanremo per la 67esima edizione del Festival della canzone italiana. Dopo gli attentati di Nizza e Berlino, con i tir che si sono lanciati sulla folla provocando decine e decine di vittime, anche a Sanremo è stata innalzata la sicurezza. Forze dell'ordine ma anche tiratori scelti, e droni per la sorveglianza nei cieli.