Napoli, Bmw si scaglia a tutta velocità contro sit-in: un morto e 2 feriti

NAPOLI - Tragedia a Napoli durante una manifestazione autorizzata degli Lsu del comparto scuola nei pressi dell'ufficio del provveditorato scolastico regionale in via Ponte della Maddalena. Una Bmw si è scagliata sulla folla a gran velocità, travolgendo i manifestanti. Due sono rimasti feriti. Una terza persona, un 55enne di Pozzuoli, ha tentato di bloccare l'auto, ma si è è sentito male e si è accasciato a terra. E' morto poco dopo in ambulanza per un arresto cardiaco prima di essere trasferito nel vicino ospedale Loreto Mare.

La dinamica

Angelo Di Santo, segretario regionale Fisascat Cisl Campania: "Due lavoratori sono stati investiti da una macchina che li ha portati fino all'imbocco dell'autostrada. Un altro lavoratore si è messo dietro ad aiutarli ed è deceduto per un infarto. Abbiamo pagato, come sempre pagano i lavoratori ed è insostenibile che per il lavoro per 900 euro al mese si perda la vita». "Ha travolto due persone che addirittura sono finite sul cofano per l'impatto e le ha trascinate fino all'imbocco della Napoli-Salerno".

L'uomo alla guida fermato

L'uomo alla guida è stato fermato dagli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Dopo la tragedia è esplosa la rabbia dei manifestanti che al grido di "assassini" hanno bloccato il traffico, prima di trasferirsi nei pressi dell'ospedale in cui è arrivata la salma del 55enne.