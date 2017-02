Rapina a Milano in stile Pink Panthers: rubano in gioielleria nel Quadrilatero della Moda e poi scappano in bici

MILANO - Gli investigatori della squadra mobile di Milano hanno individuato due cittadini serbi di 29 e 30 anni, accusati di essere i responsabili della rapina compiuta il 21 settembre 2016 nella gioielleria "Eleuteri" di via Sant'Andrea, nel Quadrilatero della moda del capoluogo lombardo. Dalle indagini è emerso che i due indagati, oggetto di un misura di custodia cautelare, operavano con modalità analoghe a quelle dei "Pink Panthers", il gruppo di rapinatori che in questi anni ha rapinato diverse celebri gioiellerie nelle maggiori città europee. Nella boutique milanese della nota catena di "Vintage Jewellery", uno dei rapinatori si era presentato alla dipendente come cliente, parlando in inglese e, dopo aver chiesto di vedere alcuni gioielli, aveva aggredito la donna legandole mani e piedi con delle fascette di plastica da elettricista.