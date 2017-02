Nel centro di accoglienza molestie sessuali a una assistente sociale: arrestato nigeriano

NAPOLI - Quasi 2 ore passate in balia di un giovane extracomunitario nigeriano di 25 anni, con molestie sessuali e atti di libidine. È l'episodio che ha visto coinvolta la 62enne Maria Perone, assistente sociale del centro di accoglienza di Licola, alle porte di Giugliano, nel Napoletano.

"Nessuna violenza carnale"

Il ragazzo è entrato nell'ufficio per il rinnovo di un documento in scadenza poi, dicendo di aver bisogno di una donna perché non faceva sesso da almeno 2 anni, ha cominciato a denudarsi dopo averla strattonata. "Ha messo fuori un poco le sue cose - ha spiegato la donna - ma nessuna violenza carnale. Io mi sono liberata, sono entrate delle persone e ha continuato tutta questa cosa per due ore, però nel frattempo ho chiamato il 112 e il 113".

La dinamica

La donna ha cercato di mantenere la calma, parlando al giovane per convincerlo a desistere spiegandogli che quello che stava facendo era sbagliato ma lui ha continuato a toccarsi le parti intime con i pantaloni abbassati e a tenere la donna rinchiusa nel suo ufficio fino a quando non sono riusciti a entrare altri assistenti sociali. Sul posto si sono recati i carabinieri della stazione di Varcaturo e hanno arrestato il migrante che già in passato aveva dato qualche segno di irrequietezza.

I precedenti

"All'improvviso prendeva delle fisse - ha continuato la vittime dell'aggressione - poi spariva e ritornava. Veniva spesso per questo documento. L'altra volta l'abbiamo calmato con le buone ma quello che ha fatto adesso non l'ha fatto altre volte». Sulla vicenda indaga la magistratura anche per capire se al reato di molestie, contestato al giovane, si aggiunga anche quello di sequestro di persona. Nel centro di Licola sono ospitati 90 extracomunitari, provenienti da diverse nazioni, tra cui Pakistan, Bangladesh e Nigeria.