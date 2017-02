Cremona, precipita un ultraleggero: tra le vittime noto imprenditore lombardo

CREMONA - Indaga la Procura di Cremona sulle cause dell'incidente aereo avvenuto intorno alle 13 di domenica 29 gennaio 2017 in località Breda dè Bugni, nel comune di Castelverde, alle porte di Cremona, in cui hanno perso la vita 2 persone. Le vittime sono gli imprenditori Luigi Petranca, di 67 anni, che era anche pilota d'elicottero, titolare della Vigorplant Italia di Fombio (nel Lodigiano), una importante azienda italiana di produzione di terricci, e Valeriano Zoppetti, di 63 anni, di Castiglione d'Adda.

La dinamica

I due, ai comandi di un velivolo ultraleggero Skyleader 600, un monomotore ad ala bassa prodotto in Repubblica Ceca di recente costruzione, erano partiti dall'aviosuperficie di Gragnano, nel piacentino, ed erano presumibilmente diretti al vicino aeroporto di Cremona-Migliaro, distante dal punto dell'impatto poco più di un chilometro in linea d'aria, anche se non erano ancora in contatto con il servizio di assistenza radio dello scalo cremonese. Il velivolo è precipitato nei pressi della cascina dell'azienda agricola Premi i cui dipendenti hanno dato l'allarme. Immediati i soccorsi anche se i volontari della Croce rossa, accorsi sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, ai carabinieri e alla Polizia locale di Cremona, non hanno potuto che constatare il decesso dei due piloti.



Problema foschia

Il sostituto procuratore Carlotta Bernardini ha disposto l'autopsia sulle vittime per cercare di far luce sulle possibili cause della tragedia, tra le quali non si esclude una possibile perdita di velocità in seguito a disorientamento spaziale dovuto alla scarsa visibilità. Sulla zona, infatti, al momento dell'incidente c'era una foschia densa cha ha cominciato a diradarsi solo qualche ora dopo.