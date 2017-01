Come i soccorritori hanno raggiunto l'interno dell'Hotel Rigopiano

FARINDOLA - Queste immagini raccontano le difficoltà affrontate dai soccorritori, in questo caso i Vigili del fuoco, per entrare all'interno dell'Hotel Rigopiano dove risultano ancora 23 dispersi. Il Vigile del fuoco deve calarsi attraverso una apertura molto stretta per riuscire ad arrivare all'interno dell'Hotel e continuare l'esplorazione dei locali, invasi dalla neve e dai detriti ormai da giorni.