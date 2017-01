Hotel Rigopiano, le immagini del bambino e della sua mamma estratti vivi dalla neve

FARINDOLA - Queste immagini dei Vigili del Fuoco testimoniano il momento in cui vengono estratte vive le prime persone dall'Hotel Rigopiano, ai piedi del Gran Sasso nel Pescarese, travolto da una valanga. Il primo è un bambino, seguito da una donna. Entrambi sembrano in buone condizioni. Quando vengono estratti dalla trappola di neve e macerie, l'emozione e la gioia dei soccorritori esplodono in un commosso applauso.