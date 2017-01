Slavina all'hotel Rigopiano, la lotta dei soccorsi contro la neve

FARINDOLA - In queste immagini aree diffuse dai Vigili del Fuoco si vede la colonna dei mezzi di soccorso che, a fatica, cerca di avanzare nella neve alta metri per raggiungere l'Hotel Rigopiano, sepolto da una slavina ai piedi del Gran Sasso, nel Pescarese. I primi soccorritori sono riusciti a raggiungere l'albergo, in cui si trovano una trentina di persone, solo usando degli sci.