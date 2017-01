Abruzzo: il video dell'esondazione del Pescara

ROMA - Abruzzo in ginocchio a causa dell emergenza maltempo, con copiose nevicate, a cui si sono aggiunte 4 forti scosse con epicentro nell'aquilano. Il fiume Pescara è esondato, come mostrano le immagini aeree girate dalla polizia.

Il fiume ha iniziato ad esondare alle 5 circa, le golene sono state chiuse già alle 4.33, quando si sono accesi i semafori segnalando la situazione di allarme. Problemi di allagamenti si registrano in tutto il territorio comunale con la Protezione Civile che sta operando per cercare di uscire dalla fase di emergenza. Il comune di Pescara ha invitato a prendere l'auto soltanto se necessario: le strade allagate non consentono di avere una perfetta cognizione dell'eventuale pericolo e il passaggio delle auto potrebbe peggiorare la situazione allagamento alle strutture circostanti.