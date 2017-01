Emergenza maltempo, anche le Marche in ginocchio per le forti nevicate

ROMA - La neve e il gelo non danno tregua al Centro e al Sud Italia, continuando a causare forti disagi. Nelle Marche sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per soccorrere mezzi pesanti in difficoltà per le abbondanti nevicate sulla provinciale 502 tra Jesi e Cingoli, dove la viabilità ha subìto gravi rallentamenti. Un autocarro con rimorchio è finito fuori strada ed è stato necessario utilizzare un autogru per rimetterlo in carreggiata, chiudendo la strada al traffico per diverse ore. Anche ad Ascoli Piceno i vigili del fuoco hanno dovuto soccorrere auto rimaste impantanate nella neve. Molte le strade chiuse, impraticabili, completamente ricoperte dal manto bianco. La neve ha interessato tutta la dorsale adriatica, anche Abruzzo e Molise, e la situazione non accenna a migliorare, almeno fino a giovedì.