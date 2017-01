Maltempo, il gelo non molla: previste nuove nevicate

MILANO - Dopo il «gelicidio» - la pioggia congelante - delle ultime ore, l'ondata di gelo non molla, non solo sull'Italia, ma anche sul resto d'Europa. Previsto nei prossimi giorni un nuovo calo delle temperature causato dall'ingresso nel Mediterraneo di un impulso freddo di origine artica che favorirà, soprattutto al Centrosud, nuove nevicate a bassa quota.

Allerta

Il resto del Nord non verrà coinvolto nel maltempo, ma sarà maggiormente bersagliato dall'aria gelida di origine artica. Allerta massima soprattutto nelle zone del centro Italia colpite dall'ondata sismica iniziata il 24 agosto 2016, dove continua a fare molto freddo, causando molti problemi alla popolazione già provata dal sisma e ai soccorritori impegnati nella ricostruzione.

Neve

Nevicate fino in pianura su Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, oltre 800 metri all'estremo Sud. Non si esclude qualche fiocco di neve fino in costa su medio Adriatico, Romagna e anche sulla bassa pianura emiliana. Venti da moderati a forti su tutti i mari e nelle regioni centro-meridionali, con raffiche fino a 70-80 km/h; mari molto mossi o agitati.