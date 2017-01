Emergenza neve in Puglia, Santeramo abbandonato a se stesso

ROMA - C'è una vera emergenza a Santeramo in Colle, comune della città metropolitana di Bari, uno dei più colpiti insieme ad Altamura dall'ondata di maltempo e dalle eccezionali nevicate, le più abbondanti in cent'anni, che hanno fatto scattare l'emergenza in Puglia.

La denuncia sui social

Il comune è praticamente sommerso, si fa fatica a riconoscere le auto parcheggiate, sepolte da una coltre bianca. E non accenna a smettere, i fiocchi continuano a cadere, alcune vie sono state chiuse per il pericolo di caduta neve dai tetti, altre sono impraticabili per i cumuli che si sono formati in questi giorni. I cittadini lanciano appelli sui social network, denunciano che Santeramo è isolato e abbandonato a se stesso.

Chiesto l'intervento dell'esercito

Il sindaco Michele D Ambrosio ha chiesto l'intervento dell'esercito. Intanto, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è tornato presso la sede della Protezione civile del comune per verificare lo stato dei soccorsi e del coordinamento dei servizi durante l'emergenza ed è stato ribadito che è imminente la dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza sul territorio.