Ragazza bruciata a Messina, il video che potrebbe incastrare l'ex fidanzato Alessio Mantineo

MESSINA - E' questo il video che incastrerebbe Alessio Mantineo, il 25enne accusato a Messina di aver dato fuoco alla sua ex Ylenia Grazia Bonavera. Nelle immagini di videosorveglianza di un distributore di benzina, si vede il giovane acquistare un pacchetto di sigarette, facendosi consegnare dal gestore una bottiglia vuota. Il giovane a quel punto chiederebbe al benzinaio di seguirlo alla pompa per riempire la stessa bottiglia con un euro di benzina. Secondo quanto riportato sull'ordinanza con cui il gip ha deciso che il 25enne resti in cella, l'episodio è avvenuto alle 4,25 del mattino alla pompa di benzina di Contesse, un orario compatibile con l'aggressione della ragazza, avvenuta poco dopo nel vicino quartiere Bordonaro.