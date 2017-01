Picchiavano proprietari e poi rapinavano gioiellerie e ville a Catania, le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza

CATANIA - Rapine in gioielleria e ville: la polizia di Catania ha arrestato 11 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere e colpevoli di rapine, tentate rapine, furto e ricettazione. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Catania hanno permesso di intercettare un gruppo criminale ritenuto responsabile di una serie di colpi in gioiellerie, in abitazioni e in ville, soprattutto nei confronti di anziani, prima picchiati e immobilizzati e poi derubati.