Emergenza maltempo, in volo sul Molise sommerso dalla neve

CAMPOBASSO - L'emergenza maltempo al Centro Sud non è ancora terminata. Queste immagini riprese dall'elicottero dei Vigili del Fuoco mostrano la zona intorno ai comuni di Duronia e Salcito, in provincia di Campobasso, in Molise, completamente sommersa dalla neve. E' stata disposta la chiusura degli uffici pubblici e delle scuole in tutta la provincia di Campobasso.