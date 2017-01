Maltempo al Centro Sud, freddo polare e neve sulle zone terremotate

MILANO - Il ponte della Befana ha portato sull'Italia un'ondata di gelo e neve che sta colpendo soprattutto il Centro Sud. Una massa d'aria fredda di origine artica ha provocato freddo intenso e forti nevicate sul Centro e Sud Italia, non risparmiando le zone colpite dai terremoti di agosto e ottobre. Queste immagini arrivano da Norcia, dove i Vigili del Fuoco hanno continuato i lavori di controllo e messa in sicurezza nel mezzo di una bufera di neve. Stessa situazione a Camerino e ad Amatrice.

Il maltempo sta creando grosse difficoltà ai terremotati che hanno dovuto lasciare da mesi le loro case e vivono nelle tende o nelle roulotte, comunque in situazioni temporanee che non permettono di difendersi adeguatamente dalle temperature, che superano i 10 gradi sotto zero in questi giorni. Sono previste ancora nevicate sparse fra Abruzzo e Molise, con un primo miglioramento nel pomeriggio di domenica, grazie alle temperature che saliranno di qualche grado, rimanendo comunque molto rigide.