Incendio su uno yacht nel porto di Loano: 3 morti, un ferito

LOANO - È di 3 morti e un ferito il bilancio di un incendio che ha distrutto uno yacht di 20 metri, nel porto di Loano, in provincia di Savona. Le fiamme si sono propagate all'alba, sorprendendo nel sonno le 4 persone, di nazionalità tedesca, che erano a bordo. Una donna ha fatto in tempo a gettarsi in acqua ed è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco. In corso i rilievi per capire le cause dell'incidente su cui è stata aperta un'inchiesta.