«Silence» di Martin Scorsese, tra i film più attesi del 2017

ROMA - E' uno dei titoli più attesi del 2017. E' «Silence», il nuovo e intenso film di Martin Scorsese con Andrew Garfield, Adam Driver e Liam Neeson nelle sale dal 12 gennaio. Il film è basato sull'omonimo romanzo dello scrittore giapponese Shusaku Endo del 1966. E' la storia di due missionari gesuiti che intraprendono un viaggio ricco di insidie nel Giappone del 17esimo secolo. I due devono ritrovare il proprio mentore, padre Ferreira, ma verranno presto a conoscenza, e ne saranno vittime, delle tremende persecuzioni che lo shogunato applicava ai danni dei convertiti al cristianesimo. Il film è stato presentato in anteprima a fine novembre in Vaticano per un gruppo di gesuiti dallo stesso Scorsese che ha anche incontrato il Papa. Secondo molti è uno dei favoriti ai prossimi Oscar.