Migranti, su 5000 minori non accompagnati indovinate quanti sono stati ricollocati dall'Italia

ROMA - Avete presente le tante dichiarazioni di solidarietà nei confronti del Belpaese sull'immigrazione retoricamente giunte dai vertici dell'Ue? L'ultima in ordine di tempo è giunta dal neopresidente francese Emmanuel Macron, che ha promesso di non lasciare sole Italia e Grecia. Eppure, che fino ad ora si sia trattato di parole vuote non lo dice Roma, lo dicono i dati. Dati che dimostrano come tutte le parole spese sui ricollocamenti siano state tragicamente disattese dalla realtà, e come, di fatto, il nostro Paese sia ancora lasciato quasi del tutto solo a gestire una crisi che riguarda l'Europa intera. L'ultimo episodio di questa tristissima saga riguarda i minori non accompagnati, argomento peraltro delicatissimo sul quale si dimostra il cinismo dell'Ue. L'Italia ha infatti bisogno di 5000 posti nell'Unione per ricollocare i bambini e i ragazzi sotto i 18 anni sbarcati da soli sulle nostre coste. Peccato che i Paesi europei, fino ad ora, abbiano accolto «soltanto un minore non accompagnato».Se la situazione non fosse drammatica, sembrerebbe quasi uno scherzo, una barzelletta. E invece no, è la realtà: lo scrive nero su bianco il Parlamento di Strasburgo.



Sui ricollocamenti solo Finlandia e Malta rispettano gli obblighi

Un dato scandaloso che si affianca a quello sui ricollocamenti: al 27 aprile erano stati ricollocati 17.903 richiedenti asilo: 12.490 dalla Grecia e 5.920 dall'Italia. Nel 2015 si parlava di 160mila persone da ricollocare; due anni dopo siamo a 18.410: l'11% rispetto alla parola data. Escludendo la Germania, che con la linea impressa dalla Cancelliera, è stata piuttosto «generosa» nell'accoglienza, gli unici Paesi Ue a rispettare gli obblighi sono Finlandia e Malta. E la sola Finlandia lo fa «sistematicamente» per il capitolo doloroso dei «minori non accompagnati».

Cosa fa l'Italia

E il paradosso che più dimostra come (non) funziona la «solidarietà» europea è che nel 2016 il nostro Paese ha ricollocato più richiedenti asilo di quanti sia riuscita a dirottarne negli altri stati Ue. Lo scorso anno sono arrivate 181.436 persone, il 18% in più rispetto al 2015, di cui il 14% minori. Tra i richiedenti asilo sono stati ammessi gli eritrei e 20.700 sono sbarcati sulle nostre coste. Vista la situazione, Strasburgo chiede alla Commissione di partire davvero con le sanzioni minacciate a chi non attua i ricollocamenti. «Se i paesi non incrementeranno rapidamente le loro ricollocazioni, i poteri della commissione vanno usati senza esitazione», si legge nella mozione. Difficile, tuttavia, che alla lunga la minaccia di sanzioni si riveli utile a gestire una crisi che ormai dura da anni, e davanti alla quale l'Ue si è dimostrata tutto fuorché all'altezza della situazione.