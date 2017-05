Bambina di 8 anni rapita a Mestre

MESTRE - Una bambina croata di 8 anni sarebbe stata rapita nel centro di Mestre. L'allarme è scattato in tarda mattinata quando il padre si è presentato in Questura denunciando il fatto. A quanto pare un secondo uomo che viaggiava con loro in auto (anch'egli di Zagabria) avrebbe rapito la bimba portando via l'auto e chiedendo un riscatto.

Nella provincia veneziana sono in corso posti di blocco di polizia e carabinieri. Le forze dell'ordine sono al lavoro anche per ricostruire i rapporti tra i due uomini coinvolti. Non si esclude che la cosa possa essere ricondotta a una faida tra famiglie rom rivali.