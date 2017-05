Morta a 36 anni Beatrice Susa, l'ideatrice del Premio Arte Laguna

VENEZIA - Un male incurabile l'ha strappata all'affetto dei suoi cari a soli 36 anni. Beatrice Susa è morta mercoledì 10 maggio. Una donna solare e piena di vita, molto conosciuta nel veneziano (ma non solo) per essere la fondatrice (insieme a Laura Gallon) dell'ambito Premio Arte Laguna.

Una malattia, la sua, vissuta in silenzio e con grande dignità, che ha avuto la meglio nonostante la forza dimostrata da Beatrice, che in questi due anni non ha mai perso il sorriso, sorretta dall'affetto di parenti e amici.

Negli anni il Premio Arte Laguna ha intercettato 42 mila artisti provenienti da 120 Paesi, portando in laguna ben 1.235 opere.