Turista americano cade in acqua: lo salva la Polizia

VENEZIA - Salvato da una pattuglia lagunare della Polizia. E' successo a Venezia, dove un turista americano era scivolato nel Canal Grande a Venezia. L'uomo era caduto in acqua da una passerella di ormeggio, di fronte alla sede municipale.

Tentava con estrema difficoltà di assicurarsi alla riva, ma era in grande stato di agitazione. Gli agenti sono riusciti ad avvicinarsi il più possibile, in equilibrio precario sugli scalini viscidi per la vegetazione della fondamenta, afferrando le braccia del turista e tenedogli sollevato il capo per evitare che rimanesse sott'acqua. Infine lo hanno issato sulle fondamenta, spaventato, ma sena alcuna lesione.