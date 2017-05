Trovato senza vita nella sua abitazione: era appena rientrato dal Paraguay

VENEZIA – L’hanno trovato privo di vita nella sua abitazione a Torre di Mosto. Marco De Carli, 29 anni, figlio di Claudio, il noto imprenditore nel ramo dell’edilizia, era rientrato da pochi giorni fa dal Paraguay. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, ieri mattina presto, verso le 6.30, il giovane sarebbe stato visto uscire di casa con la sua auto. La colazione al bar e un salto in cantiere, come d’abitudine. Poi però di lui non si è saputo più nulla. La sorella Patrizia ha iniziato a cercarlo e una volta a casa sua l’ha trovato senza vita. Dato l'allarme, il medico non ha potuto che constatarne la morte. I carabinieri hanno escluso cause esterne.