Malore mentre è alla guida, 49enne muore davanti al figlio

VENEZIA – Un malore mentre era alla guida. Poi lo schianto. Luigi Zornetta, 49 anni, residente a Zianigo, è morto così, mentre stava accompagnando il figlio a scuola. Tutto è accaduto ieri mattina alle 8. Si trovava al volante della sua Fiat Punto in via Pianiga a Caltana quando ha accusato un malore. In un attimo ha perso il controllo dell'automobile e si è schiantato, finendo in un fossato. Da una prima ricostruzione pare che il 49enne geometra sia morto alcuni minuti dopo il sinistro. I medici del Suem intervenuti hanno provato disperatamente a rianimarlo, ma Zornetta era già senza vita. Il figlio 12enne, oltre al terribile shock, ha riportato alcuni traumi in seguito allo schianto.