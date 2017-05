Volante della Polizia e tram si scontrano in via dell'Essiccatoio

VENEZIA - Scontro tra una volante della Polizia e il tram della linea T1. Il fatto è avvenuto martedì mattina, poco dopo le 11, a Mestre.

L'auto della Polizia stava effettuando un'inversione a U per una chiamata di emergenza e probabilmente gli agenti non si sono accorti del sopraggiungere del tram. L'impatto è stato inevitabile. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'incrocio con via dell'Essiccatoio.



Due persone a bordo del mezzo pubblico sono rimaste leggermente ferito in seguito alla brusca frenata del conducente. Il tram è rimasto fermo per oltre un'ora. Rilievi della polizia locale di Mestre.