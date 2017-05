Moldava finisce in carcere per furto: aveva una lista di altri luoghi da colpire

MESTRE - Una moldava di 25 anni è stata arrestata domenica dalla Polizia in via Rampa Cavalcavia. La donna, sorpresa a rubare in una mansarda, conservava a casa indirizzi, chiavi e riferimenti di appartamenti da svaligiare o già visitati. A darne notizia è l'edizione on line de la Nuova di Venezia Mestre.

L'allarme è scattato quando il proprietario di una mansarda ha chiamato il 113 trovando due persone all'interno dell'appartamento. Sul posto è arrivata una volante della Polizia che è riuscita a bloccare la donna mentre tentava di fuggire. Anche se il complice del tentato furto è riuscito a scappare, a casa della 25enne sono stati trovati refurtiva di altri colpi, un'agenda con indirizzi dove colpire e addirittura chiavi di filiali di banche rubate a impiegati di istituti di credito.