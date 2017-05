A 11 anni tenta di togliersi la vita a scuola

VENEZIA - Tenta il suicidio in una scuola elementare. Un vero e proprio dramma quello a cui hanno assistito le maestre di un istituto veneto, che si sono accorte che una bambina di 11 anni stesse male dopo aver ingerito una serie di pasticche di medicinali.

Per fortuna la ragazzina è stata soccorsa in tempo dal 118 e la sua vita non è in pericolo. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che dovranno fare luce sui motivi che hanno spinto una bambina di 11 anni a tentare il suicidio. Tanti gli interrogativi attorno a una vicenda che nasconde un disagio profondo, che famiglia e scuola dovranno assolutamente cercare di alleviare. Soprattutto per evirare che simili episodi possano ripertersi.

La bambina è fuori pericolo, dopo essere stata ricoverata all'Ospedale Cà Foncello.