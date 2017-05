Automobilista di 95 anni centra madre e due figli

VENEZIA - Investiti al Lido di Venezia da un'auto condotta da un 95enne. A finire in ospedale, sabato mattina, due ragazzini, un maschio di 6 anni e una femmina di 10 anni insieme alla madre. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Malamocco e via Ferruccio Parri.

Da quanto si è potuto appurare, l'uomo avrebbe sorpassato un bus non accorgendosi che proprio in quel momento madre e due figli stavano attraversando la strada. I due adolescenti hanno riportate ferite gravi, la donna solo delle contusioni.

Sul luogo, oltre ai sanitari del Suem 118, sono intervenuti i vigili urbani per ricostruire la dinamica dell'incidente.