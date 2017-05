Inaugurato il ponte dedicato a Valeria Solesin

«Lo uccisi, poi chiamai la polizia. Fui accusato di omicidio volontario, ebbi un processo, fui condannato»: a parlare in una intervista al Mattino dopo l'approvazione da parte della Camera della legge sulla legittima difesa Migliardi, napoletano di 47 anni. «Per difendere me e la mia ex moglie, ho perso lavoro e famiglia»