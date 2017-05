Nuovi autovelox in città: 500 multe al giorno

VENEZIA - Sono più di 500 le infrazioni che ogni giorno vengono rilevate dagli autovelox installati nei punti nevralgici della città. Da quando sono entrati in funzione, lo scorso 21 aprile, i verbali 'staccati' sono già migliaia. A darne notizia è la Nuova di Venezia Mestre.

Nel primo week end di attivazione sono state 1.340 le contravvenzioni rilevate, cioè 670 sabato e altrettante domenica. Un vero e proprio 'massacro' per gli automobilisti in transito per il centro di Mestre, finalizzato non tanto a fare cassa, ma ad aumentare la sicurezza per pedoni e automobilisti 'costringendo' ad alzare il piede dall'acceleratore.

I rilevatori di velocità si trovano prima del Ponte della Libertà, uno sotto il cavalcavia di via Torino e l’altro prima dell’ingresso in via Pacinotti, in direzione Venezia. Qui il limite è di 70 km/h. Poi ce ne sono altri tre sulla regionale 14 (qui il limite è 90 km/h) e due sulla camionabile per Spinea.