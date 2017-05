Anziana investita e uccisa da un Tir sulle strisce pedonali

STRA - Un'anziana di 84 anni in sella a una bicicletta è stata investita e uccisa da un Tir nel centro di Stra, sulla Brentana. Il fatto è avvenuto mercoledì mattina.

La donna stava attraversando sulle strisce pedonali in piazza Marconi quando un camion guidato da un autista turco l'ha travolta, a quanto pare senza accorgersi della sua presenza.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 dall'ospedale di Dolo, i carabinieri e le squadre dei Vigili del Fuoco della caserma di Mira. Purtroppo per l'anziana, finita sotto le ruote del pesante mezzo, non c'è stato nulla da fare.

Disagi al traffico, con lunghe code che si sono formate sia in direzione Padova che in direzione Dolo.