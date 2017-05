Bambino di 8 anni investito sulle strisce pedonali 

MIRA - Un bambino di 8 anni di Mira è stato investito sulle strisce pedonali lungo la Brentana a Oriago, all'incrocio con via Romagna. Alla guida dell'auto, una Volkswagen Passat, un uomo di Venezia di 52 anni.

Il bambino è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Padova ed è in prognosi riservata. Come riferisce la Nuova di Venezia, dai primi rilievi fatti dalla polizia locale sembra che il bimbo seguendo il fratello maggiore che camminava davanti a lui a passo più spedito, abbia attraversato di corsa le strisce pedonali.

L'automobilista si è giustificato dicendo di non aver visto il bambino. Dopo l'investimento si è comunque fermato e ha prestato soccorso chiamando subito aiuto.