Auto finisce contro un palo: ferito un automobilista

VICENZA - Ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un basamento di un palo dell'illuminazione, uscendo di strada. Per questo un automobilista è rimasto ferito a Brendola.

L'uomo, seppure ferito, è riuscito a usscire da solo dall'Audi A4. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Lonigo che gli hanno prestato il primo soccorso in attesa dell'arrivo del personale del Suem 118.

I sanitarim al loro arrivo, hanno preso in cura il ferito per poi trasferirlo in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore con il recupero dell'auto.